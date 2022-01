Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Trunkenheitsfahrt im Bereich Gronau (Leine)

Hildesheim (ots)

(pie) Am Donnerstag, den 27.01.2022, kam es gegen 01:25 Uhr auf der L480 bei Gronau (Leine) zu einer Trunkenheitsfahrt. Der 27-jährige Fahrer eines Mercedes fiel hierbei einer anderen Verkehrsteilnehmerin aufgrund seiner unsicheren Fahrweise auf. In Wettensen konnte der 27-jährige Alfelder gestoppt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,64 Promille festgestellt. Dem 27-Jährigen wurde daher in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sicherstellt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell