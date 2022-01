Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugen nach Fahrzeugteilediebstahl gesucht

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Zwischen 11:00 Uhr und 23:30 Uhr des gestrigen Tages, 25.01.2022, wirkten unbekannte Täter auf ein Fahrzeug ein, welches auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Steuerwalder Straße in Hildesheim abgestellt war. Die Unbekannten bauten zum einen die Front-Scheinwerfer aus und gelangten zum anderen gewaltsam in das Fahrzeuginnere. Anschließend bauten die Täter den Bordcomputer aus.

Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen schwarzen Porsche CAYENNE.

Zeugen, die zu der Tat oder dem Verbleib der Gegenstände Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell