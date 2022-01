Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

Elze (knu) Am 25.01.2022 parkte eine 20-jähriger Einwohner aus Almstedt seinen Pkw VW Golf ordnungsmäßig am rechten Fahrbahnrand in der Bleichenstraße, 31028 Gronau/Leine. Gegen 07:50 Uhr hielt ein Radfahrer aufgrund von Gegenverkehr neben dem Fahrzeug an und beschädigte hierbei den linken Außenspiegel. Danach entfernte sich der Radfahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Schadenshöhe: ca. 200 Euro Zeugen die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05068/93030 mit der Polizei Elze, oder der Polizei Gronau 05182/9233710 in Verbindung zu setzten.

