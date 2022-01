Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Schränke und Schubladen nach Diebesgut durchsucht

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am gestrigen Abend, 25.01.2022, kletterten unbekannte Täter zwischen 17:30 Uhr und 22:35 Uhr auf den Balkon einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Stresemannstraße in Hildesheim. Von dort aus stiegen sie in die dortige Wohnung ein, indem sie die Balkontür aufdrückten beziehungsweise aufhebelten. In den Räumlichkeiten öffneten die Täter mehrere Behältnisse und verließen anschließend die Wohnung über den Balkon.

Zum jetzigen Zeitpunkt steht noch nicht fest, ob etwas gestohlen wurde.

Zeugen, die in der Stresemannstraße oder zwischen der Von-Emmich-Straße und der Stresemannstraße verdächtige Personen wahrgenommen haben, mögen sich bitte bei der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell