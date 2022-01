Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in ein Einfamilienhaus -Zeugenaufruf-

Hildesheim (ots)

BOCKENEM (hep): Am Dienstag, 25.01,2022, zwischen 17:00 und 21:00 Uhr, kam es in der Königsbergerstraße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Der oder die Täter drangen gewaltsam über die Terrassentür in das Haus ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Ob tatsächlich etwas entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest.

Zeugen, denen eventuell Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten oder die sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Nr. 05063/901-115 mit der Polizei Bad Salzdetfurth in Verbindung zu setzen.

