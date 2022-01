Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Außenspiegel beschädigt und weggefahren

Hildesheim (ots)

Alfeld - (rob) Am 26.01.2022, zwischen 16:30 Uhr und 20:30 Uhr, wurde der linke Außenspiegel eines am Fahrbahnrand der Winzenburger Straße abgeparkten Audi beschädigt. Der Verursacher setzte allerdings seine Fahrt unerlaubt fort, anstatt sich um die Regulierung des Unfallschadens zu kümmern. Die Polizei in Alfeld nimmt die Ermittlungen auf und bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer: 05181/91160 zu melden.

