POL-IZ: 220228.4 Glückstadt: Drei Tonnen Metall entwendet

Glückstadt (ots)

Am Samstag haben zwei Männer von einer Baustelle in Glückstadt drei Tonnen Metall entwendet. Sie luden das Diebesgut in einen Transporter mit Pinneberger Kennzeichen und fuhren davon. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Zur Mittagszeit gegen 11.30 Uhr hielt sich ein junger Mann auf einer Baustelle eines Hauses in der Steinburgstraße auf, als zwei Männer mit einem Sprinter vorgefahren kamen. Die sprachen einige Worte in gebrochenem Deutsch mit dem Zeugen und begannen sodann aus einem Container alte Heizungen und Rohre in ihr Fahrzeug zu laden. Als das Behältnis leer war, fuhren die Unbekannten gegen 12.15 Uhr davon. Der Zeuge war derart überrascht, dass er nicht zu reagieren vermochte und erst einmal den Hauseigentümer anrief. Der gab später gegenüber der Polizei an, dass sich in dem Container drei Tonnen unedles Metall im Wert von mehr als 600 Euro befunden haben.

Laut dem Zeugen waren die Diebe 170 bis 175 cm groß, etwa 25 Jahre alt und sprachen gebrochen Deutsch. Sie hatten kurze dunkle Haare und waren mit einer dunklen Hose und mit einem Pullover bekleidet. Bei dem Fahrzeug der Männer hat es sich um einen weißen Sprinter mit Pinneberger Kennzeichen gehandelt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise in diesem Fall geben können, sollten sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 04124 / 30110 in Verbindung setzen.

