Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220228.2 Kellinghusen: Junger Mann ohne gültigen Führerschein unterwegs

Kellinghusen (ots)

Am Freitag hat eine Streife in Kellinghusen den Fahrer eines Kleinwagens kontrolliert. Wie sich herausstellte, war er mit einer nicht gültigen Fahrerlaubnis unterwegs und hielt sich unerlaubt in Deutschland auf.

In der Lehmbergstraße stoppte eine Streife einen Polo, um den Insassen einer Überprüfung zu unterziehen. Der Fahrer überreichte den Beamten einen ausländischen Ausweis und einen ausländischen Führerschein. Beide Dokumente schienen auf den ersten Blick nicht echt zu sein, was sich in der Folge jedoch als unrichtige Annahme herausstellte. Die Papiere waren keine Fälschungen, jedoch war die Fahrerlaubnis des 26-Jährigen in Deutschland nicht mehr gültig. Zudem bestand der Verdacht, dass der Mann sich illegal in Deutschland aufhielt - sein Asylantrag war bereits vor mehreren Jahren abgelehnt worden. Seitdem hatte der in Neumünster Lebende bereits mehrere Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz begangen.

Die Polizisten fertigen eine Strafanzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen des unerlaubten Aufenthalts.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell