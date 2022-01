Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: E-Bike eines Zeitungsausträgers gestohlen - 20-jähriger Tatverdächtiger festgenommen - Zeugen gesucht

Mannheim-Neckarstadt (ots)

Ein 20-jähriger Mann entwendete, gemeinsam mit zwei bislang unbekannten Tätern, am frühen Dienstagmorgen im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt das E-Bike eines Zeitungsausträgers. Der Austräger stellte sein E-Bike mit Anhänger kurz vor drei Uhr vor einem Anwesen in der Neckarpromenade ab, um dort Zeitungen abzulegen. Als er nach rund 30 Sekunden zurückkehrte, war sein Fahrrad samt Anhänger verschwunden. Er verständigte daraufhin umgehend die Polizei. Eine sofortige Fahndung im näheren Umfeld des Tatorts mit mehreren Polizeistreifen verlief zunächst erfolglos. Rund eine Stunde später konnte der Geschädigte vor einem weiteren Anwesen in der Neckarpromenade drei Männer feststellen, die um sein zuvor entwendetes Fahrrad herumstanden. Nachdem er die Polizei verständigt hatte, entfernten sie zwei der Männer, den dritten Mann konnte er bis zum Eintreffen einer Polizeistreife festhalten.

Der 20-Jährige wurde vorläufig festgenommen und zunächst zum Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt gebracht, wo seine Personalien festgestellt wurden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß entlassen. Gegen ihn wird nun wegen Diebstahls ermittelt.

Die weiteren Ermittlungen hinsichtlich der beiden noch unbekannten Mittäter sowie zum Verbleib des Anhängers und der darin befindlichen Zeitungen dauern an. Das Fahrrad wurde dem Geschädigten wieder ausgehändigt.

Zeugen, die auf den Diebstahl aufmerksam geworden waren und sachdienliche Hinweise zu den beiden unbekannten Mittätern sowie zum Verbleib des Anhängers geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell