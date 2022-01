Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Hochwertiges E-Bike aus Fahrradkeller gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Käfertal (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 08.01.2022 und Montag, 10.01.2022 entwendete ein unbekannter Täter aus einem Fahrradkeller im Stadtteil Käfertal ein hochwertiges E-Bike. Der Unbekannte drang auf bislang unbekannte Art und Weise in das Mehrfamilienhaus in der George-Washington-Straße ein und begab sich in den Fahrradabstellraum des Anwesens. Hier durchtrennte er das Falt-Metall-Schloss des E-Bikes und ließ das Rad mitgehen. Das durchtrennte Schloss ließ er am Tatort zurück.

Bei dem entwendeten Rad handelte es sich um ein Mountainbike (E-Bike) der Marke Bulls in der Farbe Schwarz-Orange. Der Wert des Rades wird mit 1.700 Euro angegeben.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zum Täter sowie zum Verbleib des E-Bikes geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal, Tel.: 0621/71849-0 zu melden.

