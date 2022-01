Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim

Rhein-Neckar-Kreis: Beim Wenden auf B3 nachfolgenden Verkehr übersehen - eine Unfallbeteiligte verletzt

Weinheim (ots)

Am Montag um kurz vor 10 Uhr kollidierte eine 84-jährige Honda-Fahrerin mit einem 33-jähriger Fiat-Fahrer, als dieser auf der B3 auf Höhe der Einmündung Prankelstraße wenden wollte. Der 33-Jährige war auf der B3 in Richtung Stadtmitte unterwegs, als er das Wendemanöver durchführen wollte. Hierbei übersah er die nachfolgende Honda-Fahrerin, welche mit dem Fiat zusammenstieß. Durch den Aufprall verletzte sich die 84-jährige Frau so stark, dass sie mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen werden musste. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

