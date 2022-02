Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220225.4 Kellinghusen: Mann mit Hund beschädigt Fahrzeug

Kellinghusen (ots)

Am Montagabend hat ein Spaziergänger mit Hund in Kellinghusen gegen ein Auto getreten und dieses dadurch beschädigt. Der Täter flüchtete, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Um 18.45 Uhr fuhr die Anzeigende mit ihrem Seat durch das auf der Fahrbahn stehende Wasser in der Schützenstraße in Richtung Störkathen. In Höhe der Hausnummer 22 stieß sie ihren Angaben zufolge auf einen Passanten mit Hund, der sich über sie aufgeregte. Als die 20-Jährige anhielt, trat der Unbekannte gegen ihr Auto und entfernte sich dann in Richtung Störbrücke. Kurz nahm die junge Frau die Verfolgung auf, verlor den Beschuldigten dann jedoch aus den Augen. An dem Fahrzeug war infolge des Trittes ein Schaden in Höhe von etwa 300 Euro entstanden.

Den Angaben der Anzeigenden zufolge war der Fußgänger etwa 50 Jahre alt und sprach fließend Deutsch. Er trug eine graue Hose, Gummistiefel, eine graue Mütze und darüber eine schwarze Kapuze. Er hatte einen Dreitagebart und führte einen kniehohen Hund, ähnlich einer Bulldogge, mit sich. Das Tier war schwarz und besaß weiße Abzeichen, es trug ein Leuchthalsband. Hinweise zu dieser Person nimmt die Polizei in Kellinghusen unter der Telefonnummer 04822 / 20980 entgegen.

Merle Neufeld

