Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220225.1 Wrist: Deich bei Hochwasser von Unbekannten beschädigt

Wrist (ots)

Am Donnerstagvormittag wurde die Polizei zu einem Deichabschnitt an der Straße Dammhof gerufen. Die Straße selbst ist seit Sonntag wegen Hochwasser gesperrt. An zwei Stellen wurden aus dem aufgeweichten Deich zwei kleine Gräben ausgehoben jeweils von einer Länge von 1,60m und 3,60m. Nach Begutachtung durch das LKN Küstenschutz hätte die Beschädigung einen Deichbruch auslösen können. Der Schaden wird mit Unterstützung des Wasserbeschaffungsverbandes Mittleres Störgebiet repariert. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04822-20980 entgegen.

