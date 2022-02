Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220224.3 Meldorf: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden bei Unfall

Meldorf (ots)

Am heutigen Morgen ist es zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge in Meldorf gekommen. An den Wagen entstanden Totalschäden, ein Fahrzeugführer erlitt leichte Verletzungen, der andere schwere.

Um 07.55 Uhr war der 25-jährige Fahrer eines Transporters auf der Friedrichshöfer Straße aus Richtung Ortskern kommend in Richtung Gudendorf unterwegs. Kurz vor der Einmündung zur Straße An der Süderau geriet er vermutlich infolge einer kurzen Ablenkung in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem Audi. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der 33-jährige Geschädigte rückwärts in den für ihn in Fahrtrichtung liegenden Straßengraben, der Transporter blieb quer auf der Fahrbahn stehen.

Beide Unfallbeteiligte aus Dithmarschen kamen in ein Krankenhaus, an ihren Fahrzeugen entstanden Schäden von insgesamt 25.000 Euro.

Die Bergung der Unfallfahrzeuge übernahm ein Abschleppunternehmen.

Merle Neufeld

