Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220224.1 Itzehoe: Portemonnaie verschwindet im Gewusel

Itzehoe (ots)

Am Mittwoch hat sich eine Frau zur Mittagszeit in einem Itzehoer Discounter aufgehalten. In dem gut gefüllten Geschäft entwendeten ihr Diebe unbemerkt das Portemonnaie. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Um 12.50 Uhr betrat die Dame den Lidl-Markt in der Lise-Meitner-Straße. Dort suchte sie unter anderem den Gang mit den Getränken auf, in dem es sehr voll war, so dass die Geschädigte teils direkten Kontakt zu anderen Kunden hatte. In ihrem Nahbereich hielten sich zeitweilig fünf Personen auf, von denen zwei männliche sich plötzlich wieder entfernten. An der Kasse stellte die Itzehoerin dann fest, dass ihre Geldbörse weg war - die hatte sie in ihrer verschlossenen Jackentasche verwahrt.

Aufgrund der Enge im Bereich der Getränke ging die Anzeigende davon aus, dass der Diebstahl sich dort ereignet hatte. Möglicherweise waren die beiden unbekannten Männer für die Tat verantwortlich. Die 69-Jährige beschrieb die Verdächtigen als 45 bis 50 Jahre alt, 175 bis 180 cm groß und schlank.

Insgesamt erbeuteten die Täter etwa 50 Euro. Hinweise zu ihrer Identität gibt es nicht. Zeugen sollten sich daher an die Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 wenden.

Merle Neufeld

