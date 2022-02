Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220223.4 Pahlen

Tellingstedt: Diebstähle von Katalysatoren

Pahlen / Tellingstedt (ots)

Am vergangenen Wochenende haben Diebe in Dithmarschen von mehreren Fahrzeugen Katalysatoren demontiert und entwendet. Im Zusammenhang mit den Taten fiel ein grünes Fahrzeug auf, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von Samstagmittag, 12.00 Uhr, bis zum Montag, 06.30 Uhr, begaben sich Unbekannte zu einem Volkswagen, der auf dem Seitenstreifen in der Hamburger Straße in Pahlen in Höhe der Hausnummer 4 abgestellt war. Vermutlich bockten die Täter den Lupo auf und entfernten den Katalysator. Die Schadenshöhe dürfte bei etwa 1.500 Euro liegen.

Zwei weitere Taten ereigneten sich in Pahlen. Auf dem Gelände einer Werkstatt in der Schulstraße gingen Diebe in der Zeit von Freitag bis Montag einen BMW an. Auch hier stahlen sie den Katalysator. Dasselbe Vorgehen legten sie bei einem Golf in der Bergstraße zu Tage.

Im Zusammenhang mit den Diebstahlstaten fiel ein grüner VW Passat Kombi auf. Zeugen, die zu dem Fahrzeug Hinweise geben können oder die ansonsten verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollten sich an die Kripo in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 wenden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell