Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220223.2 Heide: Erneuter Brand in der Heistedter Straße- Hoher Gebäudeschaden

Heide (ots)

Am Mittwoch um 3:05 Uhr wurden die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Heistedter Straße erneut durch Feuer aus dem Schlaf geschreckt. Alle Anwohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Der Brand zerstörte den Dachstuhl und es dürfte durch die Löscharbeiten zu einem erheblichen Wasserschaden gekommen sein. Die benachbarten Gebäude konnten geschützt werden. Die Kriminalpolizei ermittelt bereits zu einem Brandgeschehen vom 20.02.22, wo ein Brand im Eingangsbereich ausbrach. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von 80.000EUR.

