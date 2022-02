Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220222.2 Brunsbüttel: Drei Fahrzeuge beschädigt-Zeugen gesucht

Brunsbüttel (ots)

Am Samstag wurden drei Fahrzeuge, die in der Gorch-Fock-Straße abgestellt waren, von einem unbekannten Täter beschädigt. Ein silberner VW Golf war hinten links in Fußballgröße eingedellt, vermutlich verursacht durch einen Tritt. Bei einem Landrover wurde die gesamte linke Fahrzeugseite auf Hüfthöhe mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Auch ein BMW wurde am gleichen Ort auf der kompletten linken Seite vom vorderen bis zum hinteren Stoßfänger zerkratzt. Die Polizei sucht nun Zeugen und bittet diese, sich unter 04852-6024-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell