Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Abkommen von der Fahrbahn; Unfallflucht

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Titisee-Neustadt;]

Am Montag den 29.11.21, gg. 15:26 Uhr, kam eine 74-jährige Fahrzeuglenkerin mit ihrem Pkw von der Fahrbahn ab und kollidierte danach mit der Leitplanke. Anstatt den Schaden zu melden, fuhr sie jedoch weiter in Richtung Neustadt. Ein nachfolgender Autofahrer beobachtete den Unfallablauf und meldete dies der Polizei. Im Verlaufe der Fahndungsmaßnahmen meldete sich ein Bediensteter einer örtliche Kfz-Werkstätte und gab an, dass soeben eine Autofahrerin mit einem erheblich beschädigten Pkw bei ihm vorstellig wurde und angab, dass sie soeben einen Unfall hatte. Es stellte sich rasch heraus, dass die genannte Autofahrerin für den obigen Unfall verantwortlich war. Die Unfallverursacherin muss nun mit einem Strafverfahren rechnen und für den entstandenen Gesamtschaden in Höhe von ca. 16.000 Euro aufkommen.

