Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Baggerfahrer beschädigt beim Rangieren geparkten Pkw

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Löffingen;]

Am 29.11.21, gegen 10.30 Uhr beschädigte ein 41-jähriger Baggerfahrer, beim Rangieren mit seiner Baumaschine ein geparktes Auto. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro. Der Bagger blieb unbeschädigt. Die Unfallörtlichkeit befand sich auf einem Baustellengelände in der Studerstraße.

