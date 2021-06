Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallfahrer flüchtig - Zeugen gesucht

Hamm-Heessen (ots)

Unfallflucht beging ein bisher unbekannter Autofahrer am Dienstag, 15. Juni 2021, gegen 13:30 Uhr, auf der Münsterstraße. Als er mit einem großen schwarzen Pkw aus einer Parkbucht ausparkte, kollidierte er mit einem in Richtung Innenstadt fahrenden Opel Corsa einer 22-Jährigen. Der unbekannte Fahrer ergriff unmittelbar die Flucht und entfernte sich in Richtung Stadt-Mitte. An dem Opel entstand ein Sachschaden von etwa 3500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (as)

