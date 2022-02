Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220221.16 Kremperheide: Geldbörsendiebstahl nach Supermarkteinkauf

Kremperheide (ots)

Bei ihren Einkäufen im Supermarkt in der Dorfstraße am Freitagnachmittag bemerkte eine 60jährige Kundin aus Kremperheide das Fehlen ihrer Geldbörse. Auf dem Weg zum Parkplatz war diese nicht mehr an ihrem Platz. Eine Nachfrage im Kassenbereich des Supermarktes führte nicht zum Auffinden der Geldbörse. Der Kundin fehlt nunmehr ein niedriger dreistelliger Bargeldbetrag, eine EC-Karte und die Krankenversichertenkarte.

