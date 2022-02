Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220221.15 Vaale: Scheibe nach Streit zerschlagen und Auto mit 1,71 Promille gefahren

Vaale (ots)

Am Montag um 3:20 Uhr rief eine Anwohnerin eines Mehrparteienhauses am Hamberg die Polizei, nachdem ein ihr bekannter 34jähriger Mann aus Hohenaspe ihre Fensterscheibe im Streit zerschlug. Offenkundig wählte dieser im Anschluss ein Auto zur Heimfahrt nach Hohenaspe. Polizeibeamte trafen den Mann dort an. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,71 Promille. Eine gültige Fahrerlaubnis konnte der Mann nicht vorlegen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung, Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

