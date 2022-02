Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220221.11 Wiemerstedt: Dieb auf leisen Sohlen

Wiemerstedt (ots)

In der Nacht zum Sonntag hat sich ein Dieb über eine unverschlossene Tür in ein Haus in Wiemerstedt geschlichen und zwei Portemonnaies aus dem Inneren entwendet. Möglicherweise ging derselbe Täter außerdem ein nicht verriegeltes Fahrzeug an, stahl jedoch nichts.

Gegen 01.00 Uhr gingen die Bewohner eines Hauses im Waldweg ins Bett, die Tür zum Keller ließen sie unverschlossen. Offenbar nutzte ein Dieb die Chance, schlich sich durch besagte Tür und begab sich in den Flur des Gebäudes, wo er zwei Geldbörsen entwendete, die unter anderem Bargeld enthielten. Den Verlust bemerkten die Geschädigten erst am Sonntagmittag, verdächtige Wahrnehmungen hatten sie bis dahin nicht gemacht.

Möglicherweise schlich sich derselbe Täter um 02.00 Uhr zu einem in einem Carport in der Hauptstraße abgestellten Wagen, sah in das Innere des unverschlossenen Autos und entwendete jedoch nichts. Die Machenschaften zeichnete eine Kamera auf, die Aufzeichnungen übergab die Anzeigende am Sonntagmorgen der Polizei.

Danach war der Unbekannte 175 bis 180 cm groß, trug schwarze Sneakers mit weißen Streifen, eine dunkle Jacke und einen Rucksack. Hinweise zu der Person nimmt die Heider Polizei unter der Telefonnummer 0481 / 940 entgegen.

Merle Neufeld

