Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220221.12 Pahlen: Täter auf frischer Tat betroffen und verscheucht

Pahlen (ots)

In der Nacht zum Samstag hat ein Zeuge in Pahlen zwei Männer beobachtet, die sich an einem Fahrzeug zu schaffen machten. Er sprach die Unbekannten an, die unvermittelt auf ihn einschlugen und schließlich mit einer dritten Person in einem Fahrzeug flüchteten. Zu einem Schaden war es an dem Auto bis dahin nicht gekommen.

Kurz vor 01.00 Uhr begab sich ein Dithmarscher vor sein Haus in der Fischerstraße. Dort beobachtete er an dem gegenüberliegenden Grünstreifen einen schwarzen Passat sowie zwei männliche Personen, die sich verdächtig an dem Golf eines Bekannten aufhielten und sich in einer ausländischen Sprache unterhielten. Als die Fremden auf den Zeugen aufmerksam wurden, schlug einer von ihnen unvermittelt mit einem Gegenstand auf den 48-Jährigen ein und fügte ihm leichte Verletzungen zu. Im Anschluss entfernten sich die Täter zu dritt in dem schwarzen Wagen in Richtung Hauptstraße und von dort in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Passat verlief negativ.

Laut dem Anzeigenden waren die Täter dunkel gekleidet, einer trug eine Kapuze.

An dem Golf war sichtbar kein Schaden entstanden.

Hinweise in dieser Sache nimmt die Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 entgegen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell