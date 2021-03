Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 260321-209: Kollision beim Linksabbiegen

Wipperfürth (ots)

In Grünenberg, an der Einmündung L 284 und K18 ist es am Donnerstag (25. März) zu einer Kollision zwischen einem VW Golf und einem VW Sharan gekommen. Eine 51-jährige Wipperfürtherin zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu.

Eine 52-jährige Wipperfürtherin fuhr mit ihrem Sharan um 15:20 Uhr auf der K18 und wollte an der Einmündung nach links in Richtung Lindlar abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der 51-jährigen Golffahrerin, die auf der vorfahrtsberechtigten L 284 aus Richtung Lindlar kommend in Richtung Wipperfürth unterwegs war.

Eine Rettungswagenbesatzung kümmerte sich vor Ort um die verletzte Golffahrerin und brachte sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. An den beiden beteiligten Autos entstand erheblicher Sachschaden; sie blieben fahrbereit.

