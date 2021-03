Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 260321-209: Kollision beim Linksabbiegen

Wipperfürth (ots)

In Grünenberg, an der Einmündung L 284 und K18 ist es am Donnerstag (25. März) zu einer Kollision zwischen einem VW Golf und einem VW Sharan gekommen. Eine 51-jährige Wipperfürtherin zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu.

Eine 52-jährige Wipperfürtherin fuhr mit ihrem Sharan um 15:20 Uhr auf der K18 und wollte an der Einmündung nach links in Richtung Lindlar abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der 51-jährigen Golffahrerin, die auf der vorfahrtsberechtigten L 284 aus Richtung Lindlar kommend in Richtung Wipperfürth unterwegs war.

