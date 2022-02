Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220221.10 Heide: Fahrzeugdiebe bleiben liegen

Heide (ots)

In der Nacht zum Samstag ist es in Heide zu einem Einbruch in eine Autowerkstatt gekommen. Die Täter setzten zwei Wagen in Gang - mit einem kamen sie offenbar nur einige Meter weit, ein zweiter versagte ihnen vermutlich auf der Autobahn 23 den Dienst. Das Fahrzeug ließen die Unbekannten stehen.

Im Zeitraum von Freitag, 20.00 Uhr, bis Samstag, 10.00 Uhr, verschafften sie Einbrecher über ein Fenster Zutritt zu einer Werkstatt in der Waldschlößchenstraße. Dort stahlen sie Fahrzeugschlüssel und setzen zunächst einen Citroen in Gang, den sie allerdings im Nahbereich stehenließen. Mit einem Renault begaben sich die Täter schließlich auf die Autobahn. Zurückgelassen fand eine Streife den Clio am Samstagmorgen als Liegenbleiber in Höhe des Parkplatzes Dithmarscher Geest. An dem Fahrzeug befanden sich Kennzeichen, die aus einem Diebstahl stammten. Von den Dieben fehlte jede Spur.

Die Ermittlungen in dieser Sache dauern an. Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollten sich mit der Heider Kripo unter der Telefonnummer 0481 / 940 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell