Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Einfamilienhaus

Vettweiß (ots)

Bislang Unbekannte drangen am Montag in ein Haus in Vettweiß Müddersheim ein.

In der Zeit zwischen 07:50 Uhr und 16:00 Uhr gelangten die Täter über die rückwärtig gelegene Terrassentür eines Hauses in der Müddersheimer Heidegasse in das Wohnobjekt und durchwühlten hier mehrere Räume.Die Unbekannten entwendeten unter anderem Schmuck.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich Müddersheim gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Düren unter 02421 949-6425 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell