Polizei Düren

POL-DN: Pkw-Fahrer fährt Fußgängerin an und flüchtet vom Unfallort

Düren-Arnoldsweiler (ots)

Am 17.12.2021 um 18:15 Uhr beabsichtigte eine 22jährige Dürenerin an der Einmündung der Trierer Straße zur Arnoldusstraße die Trierer Straße in Gehrichtung Bürgewaldstraße zu überqueren. Dabei schob sie ihr Fahrrad. Ein 45jähriger Pkw Fahrer, welcher auf Grund der Verkehrslage in der Trierer Straße an der Einmündung zur Arnoldusstraße warten musste, touchierte die Fußgängerin beim Anfahren, wodurch diese stürzte. Nach kurzer Nachfrage bei der Fußgängerin stieg der Pkw Fahrer wieder in seinen Pkw und fuhr davon. Durch die Aussagen der Fußgängerin und der Aussagen von anwesenden Zeugen konnte der Unfallverursacher im direkten Nachgang an den Unfall durch die Polizei ermittelt werden. Die Fußgängerin klagte über Schmerzen am ganzen Körper. Sie wurde zwecks weiterer Behandlung durch einen Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell