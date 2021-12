Polizei Düren

POL-DN: 18-Jähriger bei Verkersunfall verletzt

Niederzier (ots)

Am Freitag Abend um 20:30 Uhr wurde auf der B56 / Pierer Str. eine Person bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Ein 26 jähriger Dürener wollte im Kreuzungsbereich aus Jülich kommend nach links auf die Pierer Str. abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Pkw eines 18jährigen Tetzers, der vorrangberechtig war und auf der B56 geradeaus nach Jülich fuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der Heranwachsende leicht verletzt und musste in ein nahelegenes Krankenhaus verbracht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 9000EUR, beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle geschleppt werden. Für die Unfallaufnahme wurde der Kreuzungsbereich kurzfristig gesperrt.

