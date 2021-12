Polizei Düren

POL-DN: Erneut Sprinter entwendet

Jülich (ots)

Derzeit Unbekannte entwendeten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen weißen Sprinter.

Am Mittwoch, 15.12.2021, sah der 21-jährige Nutzer den weißen Kastenwagen gegen 23:00 Uhr letztmalig am Abstellort in Jülich "An der Vogelstange". Als er am Donnerstagmorgen, gegen 06:45 Uhr, zu dem Abstellort des Fahrzeugs zurückkehrte, stellte er den Diebstahl fest.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Fahrzeugs können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Düren unter 02421 949-6425 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell