POL-DN: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Jülich (ots)

Am Mittwochmorgen ereignete sich auf der B55 an der Anschlussstelle Mersch ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Verkehrsteilnehmer verletzt wurden.

Am 15.12.2021, gegen 08:05 Uhr befuhr eine 29-Jährige Frau aus Bedburg die B55 aus Richtung Welldorf kommend und beabsichtigte in Höhe Mersch nach links in Richtung Jülich abzubiegen. Dabei übersah sie scheinbar den Pkw einer 19-Jährigen aus Linnich, die die B55 in Fahrtrichtung Welldorf befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der Fahrzeuge wodurch sich beide Fahrerinnen leicht verletzten. Sie wurde mit einem Rtw in ein Krankenhaus gebracht. Beide Pkw wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die eingesetzte Feuerwehr streute auslaufende Betriebsstoffe ab.

