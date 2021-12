Polizei Düren

POL-DN: Terrassentür aufgehebelt

Titz (ots)

Derzeit noch unbekannte Täter wurden scheinbar gestört, als sie versuchten, bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Titz-Ameln Beute zu machen.

Am Dienstag, in der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 18:00 Uhr gelangten der oder die Täter über ein angrenzendes Feld auf das Grundstück in der Meerhofstraße und hebelten hier die Terrassentür des Hauses auf. Scheinbar überrascht von der Rückkehr der Hausbewohner, verließen die Täter den Tatort ohne Beute.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei Düren unter 02421 949- 6425 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell