POL-DN: Frontalzusammenstoß im Berufsverkehr

Jülich (ots)

Am Dienstagmorgen kam es auf der B 56 zwischen Jülich und Aldenhoven zu einem folgenschweren Verkehrsunfall, bei dem ein Lkw frontal mit einem Pkw kollidierte.

Gegen 06:00 Uhr befuhr ein 49 Jähriger aus Köln mit einem Lkw die B 56 aus Jülich kommend in Fahrtrichtung Aldenhoven. Kurz vor der Autobahnanschlussstelle West geriet er aus bislang ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr und kollidierte hier frontal mit dem Pkw eines 41 Jährigen aus Aachen, der die B 56 in Fahrtrichtung Jülich befuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge derart stark deformiert, dass beide Fahrer durch die Feuerwehr geborgen werden mussten. Die beiden Fahrer sowie ein 17-jähriger Beifahrer des Lkw erlitten durch die Kollision schwere Verletzungen und wurden mit Rtw in ein Krankenhaus verbracht. Der Lkw, sowie der Pkw waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrbahn wurde durch die eingesetzte Feuerwehr, sowie durch den Landesbetrieb Straßen NRW gereinigt. Die Unfallstelle blieb für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.

