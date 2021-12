Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Wohnung

Düren (ots)

Bislang Unbekannte verschafften sich am Dienstagabend in Düren Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus und drangen dort in eine Wohnung ein.

In der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 18:00 Uhr öffneten die Täter gewaltsam die Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Eschstraße und brachen danach die Wohnungstür im ersten Obergeschoß auf. Hier durchwühlten sie mehrere Schränke und Schubladen. Über das Diebesgut kann derzeit noch keine Angabe gemacht werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu Tätern geben können, werden gebeten, sich an die Polizei Düren unter 02421 949- 6425 zu wenden.

