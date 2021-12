Polizei Düren

POL-DN: Unfall mit Arbeitsmaschine

Kreuzau (ots)

Zwei Schwerverletzte, sowie ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 17.500 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Donnerstagmittag auf der B56 zwischen Soller und Stockheim ereignete.

Gegen 13:20 Uhr befuhr ein 53-Jähriger aus Erkelenz mit seiner Arbeitsmaschine die B56 aus Soller kommend in Fahrtrichtung Stockheim und mähte den Fahrbahnrand. Zur gleichen Zeit fuhr eine 23-Jährige aus Düren mit ihren Pkw hinter der Arbeitsmaschine und konnte aufgrund von Gegenverkehr nicht überholen. Ein 76-Jähriger aus Mechernich erkannte zu spät die deutlich reduzierte Geschwindigkeit der beiden vor ihm fahrenden Fahrzeuge und fuhr auf den Pkw der Dürenerin auf, wodurch dieser in den angrenzenden Grünstreifen geschleudert wurde. Der Pkw des Seniors fuhr dann anschließend noch in die Arbeitsmaschine. Durch die Kollision erlitten der 76-Jährige, sowie die 23-Jährige schwere Verletzungen und wurden zur Behandlung mit einem Rtw in Krankenhäuser verbracht. Die beiden Pkw wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die B56 voll gesperrt.

