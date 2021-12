Polizei Düren

POL-DN: Pedelecfahrer bei Zusammenstoß mit Pkw verletzt

Langerwehe-Schlich (ots)

Am 17.12.2021 um 17:50 Uhr befuhr ein 71jähriger Dürener mit seinem Pkw einen Feldweg, welcher auf die B264 mündet, in Höhe der Ortschaft Schlich, um dort nach rechts in Fahrtrichtung Düren auf diese abzubiegen. Ein 39jährigen Mann aus Langerwehe fuhr zur gleichen Zeit mit seinem Pedelec die B 264 aus Langerwehe kommend Richtung Düren auf dem Radweg. Durch das Auffahren des Pkw auf die Bundesstraße kam es auf dem Radweg zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der Radfahrer kam zu Fall und verletzte sich am Knie. Zwecks weiterer Behandlung wurde der gestürzte Radfahrer mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Durch den Unfall entstanden sowohl an dem Pkw als auch an dem Pedelec des Radfahrers leichte Schäden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

