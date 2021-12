Polizei Düren

POL-DN: Weihnachtsfeier führt zum Verlust des Führerscheins

Düren (ots)

Am 18.12.2021 fiel um 00:40 Uhr einem Zeugen ein Fahrzeug auf, dass auf der Valencienner Straße in Richtung Innenstadt Düren mit starken Schlangenlinien fuhr. Die 45-jährige Verkehrsteilnehmerin konnte auf der Aachener Straße angehalten und kontrolliert werden. Hierbei bemerkten die einschreitenden Beamten starken Alkoholgeruch in der Atemluft der 45jährigen Dürenerin. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,62 Promille. Daraufhin wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Eigenen Angaben zufolge befand sich die 45-Jährige auf dem Rückweg von einer betrieblichen Weihnachtsfeier.

