POL-DN: Unbekannter tritt 77-Jährige von Fahrrad

Jülich (ots)

Bereits am vergangenen Mittwoch (15.12.2021) wurde eine 77 Jahre alte Pedelec-Fahrerin auf der Borsigstraße von einem Unbekannten getreten und verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Die Frau aus Jülich war gegen 12:15 Uhr mit ihrem Pedelec aus Richtung Dürener Straße kommend in Fahrtrichtung Römerstraße auf der Borsigstraße unterwegs. Der Straßenabschnitt, auf dem sie fuhr, kann nicht von Autos befahren werden und ist ein gemeinsamer Fuß- und Radweg. Die Jülicherin gab an, dass vor ihr ein Mann lief, der lautstark vor sich hin schimpfte. Als die 77-Jährige auf seiner Höhe war, trat der Unbekannte unvermittelt nach ihr und traf sie am Oberschenkel. Durch den Tritt wurde die Frau samt Fahrrad zu Fall gebracht. Auch als sie am Boden lag, trat der Mann noch mehrmals auf sie und das Fahrrad ein. Erst als die Jülicherin lautstark um Hilfe rief, flüchtete er in Richtung Römerstraße. Die Frau beschreibt den unbekannten Mann wie folgt:

- etwa 20 bis 30 Jahre alt - etwa 170 cm groß - kräftig - khakifarbene Winterjacke

Dem Mann werden gefährliche Körperverletzung und gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr vorgeworfen. Die 77-Jährige trug Verletzungen davon und wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen. Am Pedelec entstand ein Schaden von etwa 800 Euro.

Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, die Leitstelle unter der Nummer 02421 949-6425 anzurufen.

