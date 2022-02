Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220221.6 Schalkholz: Unfall unter Alkoholeinfluss

Schalkholz (ots)

In der Nacht zum Sonntag ist ein junger Mann in Schalkholz alleinbeteiligt mit seinem Auto verunglückt. Er räumte ein, betrunken gefahren zu sein, das Ergebnis einer Blutprobenuntersuchung bleibt abzuwarten.

Gegen 03.30 Uhr war ein 18-Jähriger in einem Touran auf der Landesstraße 149 aus Richtung Schalkholz kommend in Richtung Hennstedt unterwegs. Am Ende einer langgezogenen Linkskurve kam er mit seinem VW nach links von der Fahrbahn ab, überquerte den Grünstreifen, geriet in den angrenzenden Straßengraben und stieß hier gegen die Grabenböschung. Im weiteren Verlauf kollidierte der Wagen mit einem Baum. An dem Auto entstand im Zuge des Unglücks Totalschaden, der alleinige Insasse erlitt leichte Verletzungen, die Besatzung eines Rettungswagens versorgte ihn. Der Fahranfänger kam in ein Krankenhaus, wo er sich der Entnahme einer Blutprobe stellen musste. Denn bei Eintreffen der Polizei räumte der Mann ungefragt ein, Alkohol konsumiert zu haben, zudem roch er nach Alkohol.

Der Dithmarscher wird sich nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke verantworten müssen. Seinen Führerschein behielten die Polizisten ein.

Neben dem Schaden an dem Fahrzeug entstand abseits der Straße an dem Baum, einem Leitpfosten und an der Böschung ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell