Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Portemonnaie aus Handtasche gestohlen

Mönchengladbach (ots)

Laut Polizeilicher Kriminalitätsstatistik wurden im Jahr 2020 in Deutschland insgesamt 83.688 Taschendiebstähle angezeigt. Die meisten Fälle bleiben unaufgeklärt (Aufklärungsquote 2020: 6,3 Prozent), da die Tat von den Opfern häufig nicht sofort bemerkt wird.

So erging es auch einer 63-jährigen Mönchengladbacherin am 25. Mai, als sie in einem Supermarkt an der Konstantinstraße ihren Einkauf erledigte. Einen Augenblick ließ sie ihre mit Reißverschluss verschlossene, am Einkaufswagen hängende Handtasche aus dem Blick. Kurze Zeit später bemerkte sie, dass der Reißverschluss ein Stück weit offen stand und ihr Portemonnaie fehlte - samt Ausweisdokumenten, Bankkarten und einem zweistelligen Bargeldbetrag. Mögliche Täterhinweise konnte die Dame auf Nachfrage nicht geben.

Die Polizei warnt deshalb eindringlich: Lassen Sie Ihre Handtasche niemals unbeaufsichtigt! Tragen Sie Ihre Geldbörse möglichst körpernah bei sich und nutzen Sie ggf. einen Brustbeutel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell