Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220221.14 Eddelak: Brand einer Stallung

Eddelak (ots)

Am Sonntag um 18:05 Uhr meldete der Eigentümer den Brand in einem Schweinestall im Kirchspielsweg. Es konnte ein lokal begrenzter Schwelbrand im Bereich des Heubodens oberhalb der Stallungen festgestellt werden. Hierdurch entstand ein Schaden in der Deckenkonstruktion in Höhe von circa 20.000 EUR. Personen oder Tiere kamen nicht zu Schaden. Die Brandursache steht noch nicht fest.

