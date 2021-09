Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Osterwick, Varlar

Einbruch

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter brachen gestern (07.09.2021) in der Zeit von 15.00 Uhr -17.00 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Bauerschaft Valar in Rosendahl, Osterwick ein und durchsuchten sämtliche Räume. Noch ist unklar, ob die Täter Gegenstände entwendet haben.

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

