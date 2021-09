Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Herbern, Altenhammstraße

Autoscheibe eingeschlagen und Fahrzeug durchsucht

Coesfeld (ots)

Am 07.09.2021, in der Zeit von 13:30 Uhr bis 15:00 Uhr, schlugen unbekannte Täter die Fensterscheibe eines auf einem Wanderparkplatz auf der Altenhammstraße in Ascheberg, Herbern, geparkten Autos eines 74-jährigen Drensteinfurters hinten rechts ein und durchsuchten anschließend den Kofferraum. Aus dem Fahrzeug entwendeten sie jedoch nichts. Der Wanderparkplatz befindet sich in der Nähe vom Schloß Westerwinkel in Herbern.

Hinweise an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

