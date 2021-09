Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Bahnhof/Wieder Glasscheiben am Bahnhof zerstört

Coesfeld (ots)

Erneut haben Unbekannte Glasscheiben am Bahnhof in Coesfeld zerstört. Gegen 22.45 Uhr hörte am Dienstagabend (07.09.21) ein Zeuge Geräusche aus Richtung der Bahngleise.

Als er nachsah, entdeckte er drei Personen und zwei zerstörte Glasscheiben im Wartebereich vor dem Gleis 5. Einer der Unbekannten trug einen roten Kapuzenpullover und soll dunkelhäutig sein, ein anderer einen weißen Kapuzenpullover und die dritte Person hatte eine helle Jacke an.

Bereits in der Nacht auf Montag zerstörten Unbekannte die Glasscheiben eines Wartehäuschens und einer Informationstafel.

Die Polizei prüft einen Zusammenhang und bittet Zeugen, sich unter 02541-140 zu melden.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell