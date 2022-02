Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220222.3 Brunsbüttel: Marpolverstoß bei Tankschiff "Karina Theresa"

Brunsbüttel (ots)

Am Dienstag kontrollierten Beamte der Wasserschutzpolizei im Hafen Brunsbüttel (Covestro Brücke) das Tankschiff "Karina Theresa" mit Heimathafen Herning/Dänemark. Hierbei fiel auf, dass in einem Tank nach Ladungstagebuch Waschwässer geladen sein sollten, dieser aber bereits mit Used cooking Oil beladen war. Es wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 178,50EUR einbehalten und eine Anzeige gegen den 1. Offizier gefertigt.

