Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220225.3 Heide: Handtaschendiebstahl in Bekleidungsgeschäft

Heide (ots)

Am Donnerstag um 14:15 Uhr wurde eine 74jährige Kundin aus Lohe-Rickelshof bei ihren Einkäufen in der Heider Marktpassage bestohlen. Während sie in einem Bekleidungsgeschäft nach Hosen schaute, versuchte eine junge Frau immer wieder, diese in ein Gespräch zu verwickeln. Die Frau wird als ca. 20-30jährig und asiatisch aussehend beschrieben. Die junge Frau fragte ständig nach Preisen bestimmter Artikel. In ihrer Nähe soll eine weitere Frau gestanden und auf- und abgegangen sein. Diese beschreibt die Geschädigte als circa 40jährige Frau mit dunkler Kleidung. Unmittelbar nach Beendigung des Gespräches entfernten sich beide Frauen recht zügig. Die Kundin bemerkte sogleich, dass ihre graue Handtasche aus der Tragetasche des Rollators entwendet wurde. In dieser befanden sich persönliche Gegenstände und eine Lesebrille. Die Wertsachen hatte die Kundin zum Glück direkt bei sich deponiert, so dass diese nicht fehlen. Eine sofortige Absuche nach den Tatverdächtigen im Nahbereich verlief leider ergebnislos.

