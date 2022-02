Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220225.2 Krumstedt: Jugendlicher entwendet Pedelec und wird auf der Autobahn gestoppt

Krumstedt (ots)

Einen kurzen aber gefährlichen Ausflug unternahm ein 16jähriger Bewohner der Jugendeinrichtung Krumstedt, als er sich am Donnerstag um 9:15 Uhr ein Pedelec von einem Grundstück an der Hauptstraße schnappte und losfuhr. Der Besitzer des Bikes, ein 56jähriger Landwirt aus Krumstedt, reagierte schnell zeigte den Diebstahl bei der Polizei an. Kurz darauf meldete eine Streife einen Pedelecfahrer auf der A23 Höhe Dithmarscher Geest mit Fahrtrichtung Norden. Der Jugendliche wurde in die Obhut seiner Betreuer zurückgebracht.

