Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Party beendet

Lüdenscheid (ots)

Am 11.02.2022, gegen 23:37 Uhr, widersetzen sich zwei junge Lüdenscheider einer Ingewahrsamnahme durch die Polizei. Die beiden 22- Jahre alten Männer hielten sich zuvor in einer Wohnung an der Elsa-Brandström-Straße auf. Diese mussten sie jedoch verlassen. Auf der Straße randalierten die Männer dann weiter und kamen dem Platzverweis nicht nach. Bei der anschließenden Ingewahrsamnahme leisteten sie Widerstand, im Streifenwagen versuchte einer der Männer einen Beamten zu beißen und eine Beamtin anzuspucken. Beide wurden dem Polizeigewahrsam in Lüdenscheid zugeführt. Sie erwartet nun ein Strafverfahren.(becks)

